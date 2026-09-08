Miles de personas se congregaron este domingo 6 de setiembre en el Parque Zonal de Pisco para disfrutar de una de las jornadas centrales de la 59.ª Semana Turística de Pisco, que tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación de la agrupación Corazón Serrano.

Celebración local

El concierto formó parte de la programación preparada por la Municipalidad Provincial de Pisco para celebrar una de las principales festividades turísticas de la provincia, que busca combinar entretenimiento, cultura y promoción de los atractivos locales.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, destacó que las actividades no tienen únicamente como objetivo ofrecer espectáculos musicales, sino también fortalecer la identidad cultural y generar un impacto positivo en la economía de la provincia a través del turismo.

Según señaló el burgomaestre, la comuna proyectó recibir alrededor de 100 mil visitantes durante las jornadas de celebración. Esta afluencia beneficiaría directamente a diversos sectores, entre ellos restaurantes, hoteles, transporte, comercio y otros negocios vinculados a la actividad turística.

Fuentes estimó que el movimiento económico generado por la Semana Turística podría alcanzar entre S/ 1 millón y S/ 1,5 millones, debido al incremento de visitantes y al consumo de servicios y productos durante las celebraciones.

La programación también incluyó actividades culturales desarrolladas en la Plaza de Armas. Entre ellas destacó una velada sinfónica que reunió a diferentes agrupaciones musicales y ofreció al público una jornada dedicada a la música.

Los días 4 y 5 de septiembre estuvieron dedicados a la danza y el folclore, con la participación de academias y colectivos culturales. Las presentaciones incluyeron escenificaciones y números tradicionales que fueron recibidos con aplausos por los asistentes.

La Miss Pisco 2026, Laksmi Gutiérrez Torres, también viene participando en las actividades oficiales y en acciones destinadas a promocionar los atractivos turísticos de la provincia.

La celebración continúo ayer lunes 7 de setiembre con otra jornada de espectáculos musicales en el Parque Zonal. Como parte de la programación central se realizó la presentación de Armonía 10 de Piura.

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