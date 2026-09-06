La provincia de Pisco celebra la edición número 59 de su Semana Turística con una variada programación que reúne cultura, folclore, gastronomía y espectáculos musicales. Las actividades, iniciadas el pasado 29 de agosto, continuarán hasta este 7 de setiembre en diferentes escenarios de la provincia.

Cultura y celebración

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló que la celebración no busca únicamente ofrecer espectáculos, sino también promover la identidad cultural y dinamizar la economía local mediante el turismo. Según explicó, la comuna proyecta recibir alrededor de 100 mil visitantes durante estas jornadas.

La expectativa también alcanza al sector gastronómico, hotelero, transporte y comercio. El burgomaestre estimó que el movimiento económico generado por la Semana Turística podría alcanzar entre S/ 1 millón y S/ 1,5 millones, beneficiando a restaurantes, comerciantes, taxistas, hospedajes y otros negocios vinculados a la actividad turística.

La programación ha incluido actividades culturales en la Plaza de Armas, entre ellas una velada sinfónica que reunió a distintas agrupaciones musicales y que permitió a los asistentes disfrutar de una jornada dedicada a la música.

Asimismo, los días 4 y 5 de setiembre estuvieron dedicados a la danza y el folclore, con la participación de academias y colectivos culturales. Las presentaciones artísticas incluyeron escenificaciones y números tradicionales que fueron recibidos con aplausos por el público.

La celebración también contó con la participación de la actual Miss Pisco 2026, Laksmi Gutiérrez Torres, quien viene acompañando las actividades oficiales y realizando labores de promoción turística de la provincia.

Las actividades principales de la 59.ª Semana Turística de Pisco llegarán este 6 y 7 de setiembre en el Parque Zonal, donde se desarrollarán dos jornadas de espectáculos musicales.

Entre los artistas anunciados se encuentran Corazón Serrano y Armonía 10, agrupaciones que forman parte de la programación preparada para las fechas centrales.

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