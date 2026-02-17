Con una masiva asistencia de más de tres mil personas, la Plaza de Armas de Chincha fue escenario del Festival por el Día Nacional del Pisco Sour, consolidándose como uno de los eventos productivos y culturales más importantes del calendario provincial.

Dinamismo económico

La actividad fue organizada por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, a través de la Oficina Chincha, en coordinación con la Cámara Chinchana de Comercio, demostrando una efectiva articulación entre el sector público y privado en favor del desarrollo económico local.

El festival reunió a 13 stands empresariales, entre ellos ocho bodegas vitivinícolas de la provincia: Viña Vieja, Grimaldi, Piscos Tópara, Parras de la Octava, Amoretti, Descorchados y Tabernero, quienes ofrecieron degustaciones y exhibiciones de sus principales variedades de pisco, fortaleciendo la promoción de la producción local.

Asimismo, la Escuela de Gastronomía Bar y Turismo EGBATUR participó junto a sus alumnos quienes pudieron apoyar a cada stand para el mejor desarrollo, a su vez participaron emprendimientos gastronómicos y comerciales que complementaron la experiencia del público, generando un importante movimiento económico y dinamizando la cadena productiva de la provincia.

Durante la jornada se realizó la preparación y degustación del tradicional Pisco Sour, bebida emblemática que representa identidad, historia y orgullo nacional.

La alta concurrencia evidenció el respaldo de la ciudadanía a las iniciativas de promoción productiva y cultural, permitiendo: Impulsar el posicionamiento del pisco chinchano. Generar oportunidades comerciales para bodegas y emprendedores. Reafirmar la identidad cultural de la provincia. Consolidar el trabajo articulado entre instituciones y sector empresarial.

VIDEO RECOMENDADO



