de más de tres mil personas, la Plaza de Armas de Chincha fue escenario del Festival por el Día Nacional del Pisco Sour, consolidándose como uno de los eventos productivos y

Dinamismo económico

La actividad fue organizada por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, a través de la Oficina Chincha, en coordinación con la Cámara Chinchana de Comercio, demostrando una efectiva articulación entre el sector público y privado en favor del desarrollo económico local.

El festival reunió a 13 stands empresariales, entre ellos ocho bodegas vitivinícolas de la provincia: Viña Vieja, Grimaldi, Piscos Tópara, Parras de la Octava, Amoretti, Descorchados y Tabernero, quienes ofrecieron degustaciones y exhibiciones de sus principales variedades de pisco, fortaleciendo la promoción de la producción local.

Asimismo, la Escuela de Gastronomía Bar y Turismo EGBATUR participó junto a sus alumnos quienes pudieron apoyar a cada stand para el mejor desarrollo, a su vez participaron emprendimientos gastronómicos y comerciales que complementaron la experiencia del público, generando un importante movimiento económico y dinamizando la cadena productiva de la provincia.

Durante la jornada se realizó la preparación y degustación del tradicional Pisco Sour, bebida emblemática que representa identidad, historia y orgullo nacional.

La alta concurrencia evidenció el respaldo de la ciudadanía a las iniciativas de promoción productiva y cultural, permitiendo: Impulsar el posicionamiento del pisco chinchano. Generar oportunidades comerciales para bodegas y emprendedores. Reafirmar la identidad cultural de la provincia. Consolidar el trabajo articulado entre instituciones y sector empresarial.

