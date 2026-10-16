El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González, entregó las llaves simbólicas a tres familias representativas de las 95 que accedieron a su casa propia en la séptima etapa del proyecto Parques de Huacachina, obra que demandó una inversión de S/ 15 millones en la provincia y región Ica.

Viviendas ecosostenibles

“Desde el inicio de la gestión de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se han desembolsado en Ica 145 créditos por más de S/13 millones; a nivel nacional, se registran 2427 créditos por más de S/446 millones”, dijo el ministro de Vivienda, Armillas González, tras entregar la llave de su casa a Rosario Chacaliaza Hernández.

Agregó que la demanda de vivienda en los últimos 26 años ha crecido muchísimo y que el objetivo al finalizar la gestión del actual Gobierno es construir 1 250 mil viviendas para la población.

“Con esta entrega, Parques de Huacachina suma 640 viviendas entregadas de un total de 771 previstas, con una inversión global de S/ 160 millones”, señaló.

Recalcó que, en Ica, la oferta disponible mediante el Crédito Mivivienda alcanza las 1486 viviendas: Chincha Baja concentra 530 unidades; Ica, 324; Subtanjalla, 288; Grocio Prado, 121; San Andrés, 99; Chincha Alta, 51; La Tinguiña, 36; Sunampe, 27; y Nasca, 10.

Por su parte, el gerente general de Urbaniza Inmobiliaria, Alberts Yañez Morales, sostuvo que en la séptima etapa de Parques de Huacachina se han construido 95 viviendas ecosostenibles y smart, las cuales se encuentran dentro del rango del Nuevo Crédito Mivivienda.

“El proyecto es una urbanización cerrada tipo condominio. cuenta con 95 viviendas con equipamiento verde, un área construida desde 50.05 m², pórtico de ingreso, cámaras de videovigilancia, parque temático deportivo con losa multideportiva, zona de gimnasio y amplias áreas verdes”, manifestó.

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