Una delegación de especialistas de Estados Unidos y Perú desarrollará una campaña de salud integral en la provincia de Ica entre el 9 y el 12 de marzo de 2026, con una proyección de 1.165 atenciones médicas gratuitas en el sector de La Tierra Prometida.

Atenciones gratuitas

La iniciativa es impulsada por el Rotary Club de Chacarilla y el Rotary Club Fernando Carbajal de Ica, en articulación con la organización estadounidense Adopt-a-Village International y la Rocky Vista University, institución académica con sede en Colorado. Las actividades se desarrollarán en la Institución Educativa “El Huarango”, que funcionará como centro temporal.

Según la programación establecida, la misión contempla 600 consultas en medicina general, 200 atenciones pediátricas, 150 consultas en ginecología, 140 procedimientos odontológicos especializados, 40 cirugías menores ambulatorias y 35 ecografías. Asimismo, se prevé la implementación de evaluaciones en optometría, cuya ejecución dependerá de la confirmación técnica final del equipamiento.

Las intervenciones quirúrgicas serán de carácter ambulatorio y se realizarán bajo protocolos clínicos establecidos por el equipo médico internacional, que trabajará en coordinación con profesionales locales. El despliegue incluirá además evaluación diagnóstica y orientación preventiva en cada especialidad.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es ampliar el acceso a servicios de salud especializados en zonas donde la cobertura resulta limitada, así como promover el intercambio académico y profesional entre especialistas peruanos y estadounidenses.

