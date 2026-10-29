Un hombre que se dedica a prestar servicio de mototaxi fue emboscado por dos sujetos, que desde una motocicleta le dispararon a quemarropa. El hecho criminal ocurrió en el sector de Condorillo, en Chincha Alta, y según relato de la víctima, al iniciar el ataque pudo descender y refugiarse en las viviendas. De milagro, no sufrió ninguna herida, pero en su vehículo hay al menos ocho orificios causados por proyectil de arma de fuego.

Ataques criminales

El denunciante E. Boria de 32 años señaló a la policía que al llegar al poblado, nota la repentina aparición de la motolineal, con dos individuos a bordo, que se colocan a una distancia aproximada de 10 metros. Uno de estos llevaba un arma de fuego y arremete contra el mototaxista, quien de inmediato buscó protegerse. La víctima logró sortear las balas y encontrar refugio en una de las casas. En su cuerpo no presentaba ninguna lesión.

El conductor del trimoto, tras el escape de los agresores, y en salvaguarda de su vida, fue a la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Chincha para presentar la denuncia por el atentado criminal en su contra y brindar los detalles que notó de los sujetos. Los agentes, durante las diligencias evidenciaron los impactos que presenta el mototaxi. El móvil de este hecho, que por fortuna no dejó víctimas que lamentar, permanece en investigación.

Pero, no es el único caso sucedido en la provincia de Chincha en los últimos días. Y es que en la zona alta también hubo un ataque criminal con el saldo de dos personas heridas y la subsecuente muerte de uno de ellos. Al respecto la policía informó que se esta recopilando información y cámaras de seguridad para resolver el móvil y la identidad de los involucrados en el baño de sangre.

En la misma parte alta de Chincha ocurrió un segundo hecho con arma de fuego en agravio de una persona de sexo masculino. Las investigaciones preliminares reportan de un herido, aunque no se registró ingreso de paciente con proyectil de arma de fuego en el área de emergencia del hospital San José. Se presume que la víctima de ese caso buscó apoyo médico de manera particular, para eludir el interrogatorio.

EL DATO: Personal de investigación de la policía mantiene abierto estos casos para ubicar a los responsables y esclarecer el móvil de los hechos de sangre que incrementan la incidencia criminal.

LA CIFRA: 3 ataques han ocurrido en los últimos días en la provincia de Chincha.

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