La Municipalidad Provincial de Ica remitió oficialmente al OTASS el acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal solicita el cambio o conclusión de la designación de Margot Vásquez Panduro como gerente general de Emapica, debido a los constantes problemas en los servicios de agua potable y alcantarillado que afectan a diversos sectores de la provincia.

Acuerdo de concejo

El pedido fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria del Concejo Provincial de Ica realizada el 28 de mayo de 2026 y quedó formalizado mediante el Acuerdo de Concejo N.° 090-2026-MPI, documento que ya fue notificado al directorio y a la dirección ejecutiva de OTASS para su evaluación.

La solicitud en la sesión de concejo fue presentada por el regidor Carlos Ponce, quien cuestionó la gestión de la empresa prestadora de servicios de saneamiento ante los reiterados colapsos de desagües, los problemas de abastecimiento de agua potable y la demora en la atención de emergencias reportadas por la población.

Durante el debate municipal, el concejal señaló que existen constantes reclamos ciudadanos por la falta de respuestas oportunas frente a situaciones que afectan directamente la salud pública y la calidad de vida de los vecinos.

“Hemos visto mucha deficiencia y mucha dejadez de parte de la Gerencia General de Emapica. No hay una respuesta inmediata frente a los problemas que afectan a la población, como los colapsos de desagüe y la falta de agua en distintos sectores de la provincia”, manifestó Ponce durante la sesión.

La propuesta recibió el respaldo de la regidora Leydy Loayza, quien advirtió que los problemas de saneamiento continúan agravándose en diversos puntos de la ciudad y cuestionó la gestión de la empresa prestadora bajo la administración temporal de OTASS.

“La situación de salubridad es alarmante. Los vecinos de San Joaquín, Parcona y otros sectores continúan padeciendo los efectos de los colapsos de desagüe y las deficiencias en los servicios básicos. Es necesario adoptar medidas que permitan mejorar la atención a la población”, señaló.

Según el acuerdo municipal, la solicitud se sustenta en la percepción de inacción frente a múltiples problemas relacionados con el saneamiento, entre ellos los retrasos en los trabajos del colector de la zona oeste, la contaminación generada por aguas residuales y las dificultades para atender oportunamente las emergencias reportadas por los usuarios.

El documento también hace referencia a los reclamos formulados por vecinos de distintos distritos, quienes han denunciado interrupciones en el servicio de agua potable y afectaciones derivadas del colapso de redes de alcantarillado.

Tras la aprobación unánime del acuerdo, la Municipalidad Provincial de Ica dispuso su notificación a OTASS, entidad que deberá evaluar el pedido realizado por el concejo y determinar las acciones que correspondan respecto a la administración de la empresa prestadora.

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