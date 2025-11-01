Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, la Municipalidad Provincial de Ica inició el retiro de tranqueras ilegales instaladas en la vía pública.

Tránsito libre

El primer operativo se realizó en la urbanización Puente Blanco, donde personal de la Gerencia de Transportes y Movilidad Urbana desmontó una estructura que obstruía el acceso a una calle principal. Según la comuna, la medida busca reducir la congestión generada por estos cierres y restablecer la transitabilidad en zonas críticas.

El retiro fue comunicado oficialmente como parte del plan de “apertura de tranqueras en Puente Blanco” y, de acuerdo con la municipalidad, los vecinos fueron previamente notificados sobre la intervención. No obstante, la acción también generó discusión, pues en el sector existen más de veinte tranqueras colocadas sin autorización, que desde hace años bloquean calles y accesos, afectando el tránsito vehicular y peatonal.

Puente Blanco es una de las zonas con mayor congestión de la ciudad debido a su cercanía con el Hospital Regional, varios colegios y la obra de la Doble Vía Ica–Huacachina. La presencia de tranqueras ha agravado el problema, transformando la urbanización en un punto crítico donde el tráfico avanza con lentitud, especialmente en horas punta.

Casos similares se presentan en otras urbanizaciones como Divino Maestro, Santa María y Los Viñedos, donde los vecinos también han restringido el paso de vehículos, pese a tratarse de vías públicas.

