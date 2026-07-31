A propósito de haberse completado el primer semestre del año, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha revisado el avance de la inversión pública de las municipalidades distritales de Ica para analizar su rendimiento en esta primera mitad del año.

Avance de ejecución

De las 38 municipalidades distritales en la región, sólo 13 distritos han logrado más del 50% de avance respecto al presupuesto asignado del presente año. Particularmente, en los gobiernos locales de Ica –el consolidado entre municipalidades provinciales y distritales– se observa un mayor avance en las funciones de Minería, Salud, Protección Social, Orden Público y Seguridad y Energía. Mientras que las funciones que cuentan con mayor dinero total asignado, aún no llegan al 50% de su uso. Entre estas se encuentran los sectores de Transporte, Saneamiento, Cultura y Deporte, Educación y Vivienda y Desarrollo Urbano.

“Es importante observar la diferencia con la que se gestiona la inversión pública en las distintas municipalidades distritales de Ica. Es la inversión pública la que cierra brechas de infraestructura y servicios, lo que promueve el desarrollo del país. Se observa, a partir de los resultados de la primera mitad del año, que aquellos sectores que reciben más presupuesto son los que aún no llegan a un 50% o más de avance respecto a los proyectos de inversión, lo que demuestra que las necesidades no están siendo atendidas”, comentó Giacomo Puccio, economista de REDES.

A nivel municipal destaca el avance de las municipalidades distritales de Parcona (74,4%), San Pedro de Huacarpana (73,9%), Santa Cruz (65,4%), Salas (64,3%) y Ocucaje (61,6%).

No obstante, hay municipalidades distritales que han alcanzado porcentajes muy bajos del avance respecto al PIM, entre las que se encuentran Sunampe (15,6%), El Carmen (13,2%), San Juan Bautista (12,7%), Paracas (11,9%) y San José de los Molinos (5,0%). La municipalidad distrital con menor avance, San José de los Molinos, tiene al mes de julio un 0,00% de avance en los proyectos de inversión pública de educación y un 0,38% de avance en los proyectos de Vivienda y Desarrollo Urbano. Asimismo, en funciones como Cultura y Deporte, y Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia no alcanza ni el 15% de progreso.

“Es preocupante que existan municipalidades distritales que se mantengan en un 0% de ejecución de su presupuesto público respecto a funciones tan necesarias en Ica. Asimismo, es importante realizar seguimiento a las obras que se están ejecutando y cuidar la calidad del gasto público. De esta manera, podremos identificar si un proyecto, finalmente, cumple con atender las necesidades de la población. Recordemos que siempre es necesario observar el rendimiento de las municipalidades, pues nos permite exigir proyectos que permitan el desarrollo social y económico a un nivel más local y cercano. Como se ha visto en este balance de mitad de año, las municipalidades de Ica aún tienen mucho por hacer”, concluyó Puccio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO