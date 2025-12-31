El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, logró 16 años de pena privativa de la libertad contra Henry Abdón Huayanca Maldonado, por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una joven de 25 años de edad.

Grave delito

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 01:55 de la madrugada del 22 de marzo de 2021, al interior del cuarto de descanso del servicio Gestantes COVID del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, en la provincia de Nasca. De acuerdo con lo acreditado en juicio oral, la agraviada, quien se desempeñaba como obstetra, se encontraba descansando sobre una camilla cuando despertó al sentir que alguien se encontraba sobre ella, tocándole los pechos.

Al abrir los ojos, la víctima advirtió que se trataba del médico Henry Abdón Huayanca Maldonado, quien intentaba abusar sexualmente de ella, logrando repeler el ataque.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero, sustentó de manera sólida la acusación, presentando diversos medios probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

En mérito a ello, el Juzgado Colegiado de la Zona Sur de Ica impuso la pena solicitada por la Fiscalía, dictando una sentencia condenatoria de 16 años de prisión efectiva.

Cabe señalar que el médico de 54 años en el 2021, fue detenido el mismo día. La agraviada manifestó que estaba en hora de descanso en los ambientes, cuando entre sueños siente a una persona de sexo masculino que se encontraba encima suyo diciéndole: “Cállate, cállate”, reconoció que era el ginecólogo Huayanca.

