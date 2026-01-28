Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la vía que conecta San Javier con Changuillo, en la provincia de Palpa, tras el choque entre una minivan blanca de placa D9X-965 y una motocicleta, que quedó completamente destrozada sobre la carretera.

Muerte violenta

El impacto dejó como saldo a una persona gravemente herida, quien fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el herido llegó sin signos vitales al servicio de emergencia alrededor de las 4:40 de la tarde.

La víctima fue identificada como Noe Alberto Romero Tenorio, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como trabajador del Hospital de Nasca. Su fallecimiento ha causado consternación entre compañeros de labores y personal del sector salud.

Tras conocerse la noticia, el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca emitió un comunicado expresando sus condolencias por la pérdida de su trabajador. En el pronunciamiento, la dirección del nosocomio manifestó su pesar y acompañó a la familia del fallecido en este difícil momento.

“La Dirección Ejecutiva junto a todos los integrantes de esta institución, expresamos nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Noe Alberto Romero Tenorio. Queremos hacer llegar nuestras condolencias a toda su familia elevando nuestras oraciones para que pronto le otorgue la resignación a tan lamentable perdida”, se indicó.

