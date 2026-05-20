La Contraloría General de la República (CGR) comunicó a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, que se advierte demora en la aprobación del expediente técnico del saldo de una obra de agua potable que se encuentra paralizada desde el 2018, situación que impide su pronta reactivación. La culminación de esta obra beneficiará a 3696 pobladores procedentes de los sectores Nueva Villa María Reiche, Virgen del Chapi y 28 de Julio.

Paralizado por 8 años

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 6369-2026-CG/GRIC-SOO, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 4 al 7 de mayo del 2026, el expediente técnico cuenta con la opinión favorable de la supervisión. Pero, aún no posee el acta de factibilidad de servicios que debe emitir la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur, ya que dicha entidad aún sigue revisando el expediente en cuestión que, inicialmente, presentó observaciones.

En consecuencia, el referido documento aún no es aprobado por la municipalidad, requisito vital para iniciar con criterio técnico los trabajos que comprenden la construcción de un pozo tubular, así como de un reservorio y líneas de impulsión y conducción para el mejoramiento del servicio de agua potable en las zonas mencionadas.

Vale indicar que la obra primigenia empezó el 2017, pero se paralizó un año después debido a que no se garantizó, previamente, una fuente de captación con suficientes reservas de agua para atender la demanda requerida.

El resultado de este informe de orientación de oficio fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, Roger Sarmiento, para que realice las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

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