Agricultores de San Antonio de Pangaraví, en Nasca, denunciaron una grave afectación al acueducto histórico de La Huayrona, luego de que aguas residuales provenientes de un buzón colapsado inundaran la zona agrícola y el camino principal.

Patrimonio descuidado

En un video difundido por los propios afectados, se observa cómo el desagüe bombeado desde la parte alta cae directamente, poniendo en riesgo la estructura ancestral y los cultivos que dependen de este sistema hídrico.

Los denunciantes señalan que el exceso de agua sucia está debilitando el camino rural y afectando chacras, entre ellas la de la familia Palacios, donde el caudal ha ingresado sin control. “Miren la cantidad de agua que está cayendo, esto ya ha malogrado el Puquio”, señala uno de los agricultores, mientras registra cómo el terreno cede y el canal se ve erosionado.

Los afectados responsabilizaron a la empresa EMAPAVIGSA, encargada del servicio de saneamiento, por no atender oportunamente el problema y permitir que continúe el bombeo desde el buzón averiado. Señalan que la acumulación de aguas negras ya ha generado daños a la infraestructura del acueducto, considerado parte del patrimonio hidráulico tradicional de Nasca. “Urgentemente tienen que sellar ese buzón, están destruyendo el Puquio”, exige otro agricultor mientras muestra la erosión causada por el vertimiento.

Según el testimonio de los agricultores, el flujo no solo afecta la parte alta del acueducto, sino también sectores que ya presentaban rupturas del año pasado, agravando un daño que, aseguran, no ha sido reparado a pesar de las reiteradas alertas. En el video se observa cómo vecinos intentan, por sus propios medios, desviar el agua hacia la acequia para evitar mayores afectaciones, mientras el caudal continúa avanzando y arrastrando tierra y sedimentos.

Los moradores exigieron la presencia inmediata de EMAPAVIGSA y de las autoridades para detener el vertimiento, reparar el buzón y evaluar los daños ocasionados al Puquio y a los terrenos agrícolas. Los agricultores advierten que, de no tomarse acciones urgentes, podría perderse parte de la estructura del acueducto y comprometerse la producción agrícola de Pangaraví, que depende del correcto funcionamiento de este sistema de riego ancestral.

