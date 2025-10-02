La Fiscalía Superior Mixta de Nasca, liderada por la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio logró la confirmación de sentencia en segunda instancia de 21 años y 10 meses de cárcel contra Héctor José Galván Rojas, como autor y responsable penal del delito contra la libertad – violación de la libertad sexual en agravio de su ex pareja de 26 años.

Amenazada con cuchillo

La sentencia fue ratificada por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca, acogiendo la sólida argumentación de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio.

La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo de la Fiscal Provincial José Alejandro Meléndez Curasi, quien probó los hechos ocurridos, logrando recolectar evidencias sólidas para acreditar la responsabilidad del sentenciado.

Los hechos sucedieron el 03 de enero del 2020, cuando la víctima fue citada bajo engaño al domicilio de su agresor ubicado en la calle Las Palmeras – Nasca, donde fue víctima de agresión física y sexual, siendo además amenazada con un cuchillo y retenida contra su voluntad. La agraviada logró escapar y denunciar los hechos.

La Fiscalía sustentó que el testimonio coherente y persistente de la víctima fue clave, al estar corroborado con el Certificado Médico Legal, que reportó lesiones recuentes, y la pericia psicológica que concluyó afectación asociada a la experiencia sexual reciente. Estos elementos probatorios permitieron a la Sala de Apelaciones de Naca, descartar relaciones consentidas alegadas por la defensa y confirmar la condena emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial-Zona Sur Ica.

Además de la pena de prisión efectiva, se confirmó la reparación civil de S/ 10,000.00 soles a favor de la agraviada.

