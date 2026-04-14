Un corte de energía eléctrica registrado la noche del domingo 12 de abril, en plena jornada de las Elecciones Generales 2026, generó preocupación en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, al coincidir con el inicio del conteo de votos en varios locales de votación.

Elecciones Generales 2026

De acuerdo con reportes de personeros, el apagón afectó a diversos sectores del distrito, dejando a oscuras gran parte de la ciudad en un momento clave del proceso electoral. La interrupción del servicio eléctrico se produjo precisamente cuando los miembros de mesa se disponían a iniciar el conteo de votos, lo que obligó a continuar el proceso utilizando linternas de sus celulares.

La situación generó incomodidad y preocupación entre los presentes, quienes advirtieron que la falta de iluminación adecuada podría afectar las garantías de transparencia del proceso. En ese contexto, personeros solicitaron a los efectivos policiales asignados a los centros de votación que se dejara constancia de lo ocurrido.

En tanto, la jornada electoral en la provincia de Ica se extendió más allá de lo previsto, con miembros de mesa que permanecieron realizando el escrutinio, durante toda la madrugada e incluso hasta la mañana del lunes 13 de abril.

En diversos locales de votación, el escrutinio de votos se prolongó por varias horas, obligando a muchos ciudadanos, algunos jóvenes de entre 18 y 19 años, a amanecerse cumpliendo sus funciones. En la institución educativa San Miguel, por ejemplo, varios miembros de mesa salieron recién pasadas las 3:30 a. m., mientras padres de familia aguardaban en los exteriores ante la demora.

La situación no fue aislada. En el distrito de San Juan Bautista, el conteo de votos continuaba incluso hasta las 7:00 a. m. en locales como la institución educativa Genaro Huamán Acuache y la I.E. 22340 El Carmen, lo que ha generado críticas sobre la organización del proceso.

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