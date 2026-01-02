Un hecho de sangre ocurrido en el distrito de Marcona convirtió a Roberto Sullcaray Paredes, de 28 años de edad, en la última víctima mortal del año 2025. El joven trabajador perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en el sector de La Hondonada, en la zona de Bellavista, cuando faltaban pocas horas para la llegada del Año Nuevo 2026.

Muerte violenta

Sullcaray Paredes, natural de Chanchamayo, en la región Junín, había llegado a Marcona en busca de oportunidades laborales y se desempeñaba como trabajador de construcción civil. Según relató un familiar cercano, la noche del 31 de diciembre el joven se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a otros compañeros de trabajo en un inmueble del sector, sin imaginar que el encuentro terminaría en tragedia.

De acuerdo con la versión brindada por su hermano, durante la reunión se habría producido una discusión entre la víctima y otro sujeto que se encontraba en el lugar. Ambos fueron separados por las personas presentes, aparentemente para evitar que la situación pase a mayores. Sin embargo, minutos después, el agresor habría regresado con un cuchillo y atacado directamente a Roberto Sullcaray, causándole una herida grave en el pecho.

El joven quedó tendido y perdiendo abundante sangre, por lo que fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia al hospital María Reiche Neumann de EsSalud, en Marcona. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos únicamente pudieron certificar su deceso, ocurrido a solo horas que culminara el año 2025.

La Policía Nacional inició las investigaciones. Como resultado de las diligencias preliminares, el presunto autor del homicidio fue identificado como Brian Harold Villegas Tapia, quien actualmente se encuentra detenido mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

VIDEO RECOMENDADO