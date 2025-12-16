La mañana del lunes, un comerciante fue víctima de un violento asalto a mano armada en el centro poblado de Chauchilla, ubicado en el sector del Valle Las Trancas, distrito de Vista Alegre, en Nasca. El hecho ocurrió en plena avenida principal, una vía concurrida que conecta hacia el valle de Copara, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como Julio Espinoza Quispe, quien se encontraba descargando un pedido de su vehículo cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes armados, que se desplazaban a bordo de dos motocicletas lineales. Según testigos, los sujetos habrían estado sentados previamente en la zona, aparentemente esperando el momento oportuno para ejecutar el atraco.

Durante el asalto, Espinoza Quispe fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, quedando con visibles lesiones. Para amedrentar a las personas que presenciaron el hecho, los delincuentes realizaron al menos dos disparos al aire, cuyos casquillos fueron hallados posteriormente en la vía pública.

“Me agarraron desprevenido cuando estaba descargando. Me golpearon en la cabeza y se llevaron todo”, declaró el comerciante, quien además denunció que los asaltantes le robaron aproximadamente la suma de 15 mil soles, además de su billetera, documentos personales y su brevete, dejándolo imposibilitado de continuar conduciendo su camión.

Testigos indicaron que los delincuentes vestían ropa azul marino y pasamontañas negros, y que, tras el robo, huyeron con dirección a Nazca, aprovechando la escasa presencia policial en la zona. Algunos vecinos señalaron que también intentaron arrebatar celulares a los clientes que se encontraban en el lugar, dejándolos en shock.

Con el pasar de lo minutos, autoridades municipales confirmaron que en el sector solo opera un efectivo policial en el puesto de auxilio rápido, debido a la reducción de personal registrada desde hace varios meses. El alcalde, Martín Serrano, señaló que ya se ha solicitado refuerzo policial y que se revisan las cámaras de seguridad instaladas en colegios, peajes y accesos al valle.

