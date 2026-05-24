Con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y acercarlos a la población asegurada, el Centro de Atención Primaria (CAP) II Nasca realizó una campaña integral de salud dirigida a los trabajadores del fundo Agrolatina, orientada a la prevención y detección oportuna de enfermedades.

Prevención en salud

Durante la jornada, se brindaron más de 700 atenciones médicas a trabajadores agrícolas, quienes accedieron a servicios de medicina general, odontología, obstetricia, psicología y nutrición. Asimismo, se ofrecieron prestaciones de laboratorio y enfermería para el descarte integral de factores de riesgo y otras condiciones de salud.

El gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que estas campañas extramuros forman parte de las acciones preventivas que impulsa EsSalud para fortalecer el cuidado de la salud de la población asegurada.

Asimismo, resaltó la importancia de acercar los servicios médicos a los centros de trabajo, permitiendo una atención oportuna y de calidad para los trabajadores.

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