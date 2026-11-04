La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Jamer Micheel Guardia Hilario (23), conocido como “Durako”, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años de edad.

Cadena perpetua

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Dr. Luis Mansilla Velásquez, rebatió cada uno de los argumentos de la defensa del imputado. El representante del Ministerio Público demostró la solidez de la entrevista en Cámara Gesell de la víctima, así como las actas de constatación en los lugares de los hechos, el reconocimiento físico del agresor y las conversaciones de WhatsApp que corroboran de manera periférica la comisión del delito.

Con estos elementos, la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca ratificó la máxima sanción penal y fijó en diez mil soles el monto por concepto de reparación civil.

La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Dra. Mercedes Paola Sáenz Venero, quien obtuvo la condena unánime en el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Zona Sur de Ica en febrero de 2026.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el mes de junio de 2024 en la provincia de Nasca. El sentenciado, aprovechando su condición de taxista, trasladó en una primera oportunidad a la menor hacia una habitación ubicada en el Pueblo Joven Los Jardines (segundo piso de la cevichería “Marimar”), donde consumó el primer abuso sexual.

Días después, bajo la modalidad de prestarle un nuevo servicio de transporte, desvió su vehículo hacia un parque oscuro en la tercera entrada del sector de Cajuca, donde volvió a agredir sexualmente a la víctima en el interior de la unidad.

“Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso en la persecución del delito y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que los hechos de violencia no queden impunes y se apliquen las máximas sanciones previstas por la ley”, señaló la Fiscalía.

EL DATO: El sentenciado fue capturado el pasado 2 de octubre de 2024 en el sector de Tierras Blancas (Nasca), en cumplimiento de una orden judicial.

VIDEO RECOMENDADO