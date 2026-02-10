Un minucioso trabajo de inteligencia permitió a la Policía Nacional capturar a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al marcaje y reglaje de clientes bancarios, implicada en el asalto a mano armada contra un empresario ferretero, a quien le arrebataron S/ 95 mil minutos después de retirar el dinero de una entidad financiera en la ciudad de Nasca.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Nasca, coronel PNP Walter Ponce Paucar Mayta, informó que los detenidos pertenecerían a la organización criminal denominada “Los Audaces del Sur”, que operaba siguiendo a sus víctimas desde el interior de los bancos hasta zonas alejadas del centro urbano, donde ejecutaban los asaltos.

“Esta banda se estaría dedicando al marcaje y reglaje de ciudadanos que retiran dinero de diferentes agencias bancarias. Una vez que la persona sale del banco, es seguida y, cuando se encuentra en un lugar con poca afluencia, se produce el asalto”, explicó el coronel Ponce durante una conferencia de prensa en Nasca.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el último viernes, en horas de la mañana, cuando el empresario retiró S/ 95 mil de una agencia del BCP, dinero que estaba destinado al pago de proveedores de su negocio ferretero. Tras realizar la operación, abordó un taxi con destino al distrito de Vista Alegre.

Sin embargo, en el cruce de la avenida Paredones con la carretera Panamericana Interoceánica, un vehículo de color plomo le cerró el paso al taxi. Dos sujetos encapuchados descendieron del automóvil y, portando armas de fuego, encañonaron a la víctima y le exigieron la entrega del dinero.

“El ciudadano fue interceptado por un vehículo del cual bajaron dos sujetos encapuchados con armas de fuego, quienes lo amenazaron y le sustrajeron los 95 mil soles”, detalló el jefe policial.

Tras la denuncia, la Policía activó de inmediato las alertas y desplegó personal especializado para iniciar las diligencias de investigación. Las acciones incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y patrullajes estratégicos en distintos puntos de la provincia.

Como resultado de estas acciones, el sábado se logró intervenir a Julio Gonzales Espinoza, quien se desplazaba en un vehículo de color rojo. Durante el registro del automóvil, los agentes hallaron una pistola marca Glock.

“Esta persona reconoció que el arma era de su propiedad, pero no contaba con licencia, motivo por el cual fue intervenida por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego”, indicó Ponce Paucar.

Según la Policía, testimonios recogidos y las imágenes de las cámaras permitieron establecer que Gonzales Espinoza estaría vinculado al asalto y que otros integrantes de la banda se encontraban ocultos en el Valle Las Trancas, ubicado a más de una hora de la ciudad de Nasca.

Con esta información, agentes de la Divincri se trasladaron al sector señalado, donde encontraron un vehículo marca Ford en un predio donde se criaban porcinos. Al verificar la placa, se determinó que esta había sido clonada.

“Al realizar la constatación en la base de datos, se estableció que el vehículo tenía una placa falsa y que el automóvil original había sido robado en la ciudad de Lima el 15 de enero de 2026”, precisó el coronel.

En el lugar fueron detenidos Deivid Huamani (36) y Roy Acuña Roca (37), ambos sindicados como presuntos autores materiales del asalto. Durante el registro del vehículo, la Policía halló una granada de guerra tipo piña, un pasamontañas de color negro y guantes, objetos que habrían sido utilizados durante el hecho delictivo.

“El agraviado señaló que uno de los delincuentes que lo encañonó llevaba un pasamontañas negro, lo que coincide con los objetos encontrados durante la intervención”, agregó el jefe de la Divincri.

La Policía informó que, el arma de fuego incautada será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada en otros delitos.

“La homologación del arma va a ser determinante, porque permitirá establecer si ha sido usada en otros hechos delictivos. Estamos recopilando indicios, evidencias y elementos de convicción para determinar con precisión la participación de cada uno de los intervenidos”, sostuvo Ponce Paucar.

