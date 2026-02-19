Tres hombres fueron detenidos en el distrito de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, tras presuntamente sustraer un celular de alta gama a una joven de 19 años, en un hecho ocurrido el 15 de febrero de 2026. La intervención policial se realizó bajo los alcances de la flagrancia delictiva, lo que permitió la detención inmediata de los implicados y la recuperación del equipo robado.

Flagrancia del delito

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, Tracy Yare Martell Torres, el robo se produjo aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, cuando caminaba por las inmediaciones de la hondonada del PP.JJ. Tupac Amaru.

Tres sujetos a bordo de una motocicleta negra con detalles rojos se acercaron a la joven; dos de ellos descendieron, la agredieron y le arrebataron el celular, huyendo con dirección a la avenida 28 de Julio. La víctima logró alertar a la policía, lo que permitió iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

El primer detenido fue José Nezaret Carhuajulca Barboza, de 23 años, interceptado por la policía a las 4:20 p.m. en la Playa San Fernando y trasladado a la dependencia policial para las diligencias urgentes correspondientes. Posteriormente, se intervino a Diego Smith Ore Huayta, de 28 años, en el fumadero conocido como “Cámara de Gas”, siendo también trasladado a la comisaría para el registro de los hechos y la documentación de la flagrancia.

La tercera persona vinculada al robo fue identificada como Heber Luis Condorhuanca Mantilla, alias “Basurita”, de 28 años y natural de Marcona. Su captura se produjo en el frontis de su vivienda ubicada en el AA.HH. Ruta del Sol, tras lo cual la policía realizó un registro domiciliario autorizado. Durante la inspección se halló el celular robado —un iPhone 11 color lila con protector transparente— oculto dentro de una bloqueta en el techo de la vivienda, envuelto en un trapo rojo. El objeto fue incautado, lacrado y consignado como evidencia.

Las diligencias incluyeron la toma de declaraciones, registro de antecedentes y levantamiento de actas de intervención bajo los alcances de la flagrancia delictiva.

