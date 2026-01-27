Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una mujer de 66 años la mañana del lunes 26 de enero en el sector Tulín, provincia de Nasca, luego de ser atropellada por un camión de carga pesada que transportaba mineral. El hecho ocurrió en la calle Independencia y generó conmoción entre vecinos y transeúntes de la zona.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Marina Callahua. Según información preliminar, la mujer se encontraba caminando por la vía cuando intentó evitar la mordedura de un perro que se le habría cruzado en el camino. En medio de esta maniobra, quedó en un punto ciego del camión de placa B7M-825, sin que el conductor advirtiera su presencia.

El impacto fue violento y de consecuencias fatales. La llanta trasera del vehículo pesado le causó graves lesiones al cercenarle ambos pies, provocándole una hemorragia severa que comprometió rápidamente su estado de salud. Vecinos del sector acudieron en su auxilio y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, mientras la víctima permanecía tendida en la vía, perdiendo abundante sangre.

No obstante, la atención médica se vio afectada por la demora en la llegada de la ambulancia, lo que agravó la situación. Aunque Marina Callahua fue finalmente trasladada de emergencia a un centro hospitalario, los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional del Perú se constituyeron en el lugar para realizar las diligencias preliminares, acordonar la zona y recabar información que permita esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El conductor del camión fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente, donde permanece mientras continúan las investigaciones.

