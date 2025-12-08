Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana del domingo 7 de diciembre en el sector de Poroma, en provincia de Nasca, dejó tres personas fallecidas y una herida de gravedad. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 470 de la carretera Panamericana Sur, donde un automóvil Chevrolet Spark color verde limón, de placa APZ-129, colisionó frontalmente contra una cisterna de transporte pesado.

Tragedia en Poroma

De acuerdo con testigos, el impacto fue extremadamente violento. El pequeño vehículo quedó completamente destrozado, lo que evidencia la fuerza del choque. Dentro del auto viajaban tres adultos y un menor de edad. Las primeras versiones señalan que el conductor no habría tenido tiempo de realizar maniobras evasivas antes de la colisión.

El choque dejó como resultado tres fallecidos: el conductor Luis Balbino Flores Quispe, cuyo deceso fue confirmado en el lugar. La segunda víctima mortal es Mariuska Valentina Silva de nacionalidad venezolana, quien es madre del niño de 7 años que fue trasladado al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, el menos por la gravedad de las heridas, fue referido a un hospital de mayor complejidad en Ica, sin embargo no resistió y perdió al vida. Algunos cuerpos sin vida quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

La única sobreviviente es Domenica Melissa Mariño Huayta, quien fue auxiliada por los bomberos de la Compañía María Reiche N.° 200, quienes trabajaron arduamente para retirarla de los restos del vehículo. Fue trasladada de inmediato al servicio de emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, pro la gravedad de sus heridas, también ha sido referida al Hospital Regional de Ica.

“Familiares de Melissa Mariño Huayta, quien resultó herida en el trágico accidente, piden a la población de Nasca que la ayuden a costear las medicinas. Su estado de salud en estos momentos es crítico en la ciudad de Ica. Cualquier ayuda al Yape 921331865, a nombre de Gloria Huayta (mamá de Melissa)”, se lee es un post en Facebook donde se pide apoyo para la ciudadana.

La Policía de Carreteras y el Ministerio Público se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Se dispuso el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias que permitan determinar las causas del impacto. No se descarta un posible exceso de velocidad o invasión de carril, aunque las autoridades aún no han emitido un informe preliminar.

El tránsito en la Panamericana Sur estuvo restringido durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza en la vía. La comunidad de Poroma y Nasca se encuentra consternada por la tragedia, que vuelve a poner en agenda la alta siniestralidad de este tramo de la carretera.

