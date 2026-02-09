La indignación vecinal va en aumento en los sectores de Chauchilla y Porona, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, luego de que el enrocado construido por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre en el tramo del río Las Trancas colapsara tras la primera avenida de agua.

Deficiencias en su ejecución

De acuerdo con testimonios de los vecinos, la estructura cedió en cuestión de minutos, cuando las rocas fueron arrastradas por la fuerza del caudal, pese a que la obra había sido presentada como una medida de protección frente a posibles crecidas del río.

Los residentes cuestionan la calidad de los trabajos realizados, señalando que el enrocado no habría contado con el soporte técnico ni la profundidad necesaria para resistir el impacto del agua. Para la población, este hecho confirma que la obra no cumplió con su objetivo principal y que los recursos públicos destinados a su ejecución habrían sido utilizados sin una planificación adecuada.

Además del riesgo inmediato, los vecinos advierten que la situación podría agravarse ante futuras lluvias o incrementos del caudal del río Las Trancas, escenario que pone en peligro a decenas de familias asentadas en las zonas aledañas.

