Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde cerca al centro de Nasca, luego de que un hombre resultara herido de bala en una de sus piernas durante un ataque registrado a plena luz del día en la calle Bolognesi, a solo una cuadra de la Plaza de Armas.

Ataque criminal

De acuerdo con la información preliminar, la víctima es Raúl Ramos Rojas, un empresario de producción de papa, quien retiró 25 mil soles de un conocido banco por la zona, para luego desplazarse de manera peatonal por la calle Bolognesi, por donde fue interceptado por sujetos “marcas” que iban en motocicleta y atacado con arma de fuego. Los disparos generaron alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona.

Tras el ataque, quedó herido de bala en la pierna derecha, perdiendo abundante sangre y personal de Serenazgo acudió rápidamente al lugar para trasladarlo en una de sus camionetas al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde recibió atención médica.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y recoger testimonios. Una cámara de seguridad captó el momento del ataque criminal y el robo de la fuerte suma de dinero.

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