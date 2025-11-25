Un trágico accidente de tránsito sacudió la madrugada de este lunes al sector de Cajuca, en Nasca, cuando un vehículo Toyota Corona rojo, de placa A3B-080, se despistó violentamente alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Muerte violenta

Tras perder el control, la unidad terminó impactando contra un poste de madera, provocando daños severos en la estructura del automóvil. El conductor quedó gravemente herido y bomberos de la compañía local lo evacuaron de inmediato hacia el Hospital de Nasca; sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

En los primeros minutos posteriores al accidente, surgió confusión respecto a la identidad del fallecido, ya que dentro del vehículo se encontraron documentos pertenecientes a Marcos Omar Torres Delgado. Esto llevó a pensar inicialmente que él era la víctima, pero horas después se aclaró que Torres era solo el antiguo propietario del automóvil. La persona que realmente conducía y perdió la vida fue identificada como Rubén Campos Pereyra.

VIDEO RECOMENDADO