La esperada construcción de la institución educativa Simón Rodríguez de Nasca ingresó a una etapa decisiva luego de la oficialización de la convocatoria para seleccionar a la empresa privada y a la entidad supervisora que tendrán a su cargo la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio educativo. La intervención contempla una inversión de S/53 millones 178 mil 891.11 y será ejecutada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, con un plazo previsto de 660 días.

Proyecto escolar

La convocatoria fue formalizada mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano, dando paso al proceso de selección de la empresa que ejecutará la obra y de la entidad encargada de realizar la supervisión correspondiente. La obra es del Gobierno Regional de Ica.

De acuerdo con la información del proyecto, del monto global contemplado, más de S/48.7 millones estarán destinados a la ejecución física de la obra, mientras que aproximadamente S/3 millones corresponden a la supervisión técnica. La intervención busca transformar las actuales condiciones de la institución educativa y proporcionar a los estudiantes ambientes modernos, funcionales y seguros para el desarrollo de sus actividades académicas.

El proyecto contempla la construcción de una infraestructura educativa moderna, que incluirá aulas funcionales, laboratorios equipados y espacios deportivos, además de diseños que incorporan criterios y estándares antisísmicos acordes con las actuales exigencias de seguridad.

Ahora, con la convocatoria oficializada, el proceso ya cuenta con un cronograma definido. La evaluación de las propuestas técnicas y económicas está programada para desarrollarse entre el 26 y el 29 de octubre de 2026. Posteriormente, el otorgamiento de la Buena Pro se encuentra previsto para el 30 de octubre, mientras que la suscripción del Convenio de Inversión ha sido programada para el 3 de diciembre de 2026.

Para la comunidad educativa de la I.E. Simón Rodríguez, el proyecto representa una intervención esperada durante años. La futura infraestructura está planteada para ofrecer mejores condiciones a los estudiantes y docentes, con ambientes destinados a las actividades académicas, científicas y deportivas, además de contar con criterios de seguridad frente a eventos sísmicos.

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