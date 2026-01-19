Un accidente de tránsito múltiple se registró en el kilómetro 70 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Nasca, donde cuatro vehículos se vieron involucrados, dejando cuantiosos daños materiales.

Siniestro vial

El choque involucró a un automóvil Hyundai de placa X4F-273, que terminó con serios daños en la parte frontal, además de una camioneta de placa X4Y-086, un vehículo con placa X4S-694 y un camión volquete de placa CBW-828, el cual quedó fuera de la vía tras el impacto.

Hasta el lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de las compañías 82 de Nasca, 200 de Vista Alegre y la compañía de Puquio, quienes auxiliaron a las personas lesionadas. Asimismo, realizaron labores de control del tránsito para evitar mayores riesgos en la zona.

Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

