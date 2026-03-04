En el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, un colegio privado no escapó de la delincuencia. El lunes, alrededor de las 5:30 p.m., un sujeto fue captado ingresando al interior de la institución educativa I.E.P. “Steve Jobs”, de donde sustrajo dos celulares y la suma de S/ 540.

Delito en la zona

El delito quedó registrado por la cámara de seguridad, donde se observa al delincuente ingresando y en segundos se roba los equipos, para huir raudamente. Fue finalmente capturado cerca de las 9:00 p.m., pero hasta el momento no ha devuelto los objetos ni el dinero sustraído, según denunció la víctima. La comunidad educativa y los vecinos expresaron su indignación y exigieron a las autoridades locales una actuación más firme para evitar que estos actos delictivos se repitan en el distrito.

El hecho ha generado preocupación sobre la seguridad en los centros educativos de la zona, y se espera que las investigaciones permitan recuperar lo robado y establecer medidas que refuercen la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

