La mañana del último fin de semana, un sujeto protagonizó el robo de un equipo celular al interior de una conocida tienda ubicada en la calle Lima, en la ciudad de Nasca.

Hurto captado

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, lo que permitió a los propietarios detectar el hurto y formalizar la denuncia ante la comisaría del sector.

Según las imágenes de seguridad, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., cuando el individuo ingresó al local comercial “Diego’s Importaciones”, vestido con polo blanco y short negro. Tras permanecer algunos segundos observando el interior del establecimiento y verificar que no había personal cerca, se aproximó al mostrador.

En el video se aprecia el momento en que el sujeto aprovecha un descuido para sustraer lo que sería un teléfono celular, guardándolo rápidamente entre sus pertenencias. Acto seguido, abandona el local de manera apresurada, intentando cubrir su rostro con una gorra para evitar ser reconocido.

Los propietarios del negocio señalaron que recién al revisar las grabaciones de seguridad se percataron del robo, por lo que procedieron a interponer la denuncia correspondiente.

Finalmente, los comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita identificar al sujeto captado en el video, exhortando a quienes lo reconozcan a acercarse a la comisaría de Nasca. Indicaron que la difusión del material busca evitar que otros emprendedores sean perjudicados por este tipo de actos delictivos.

VIDEO RECOMENDADO