Efectivos de la Policía Nacional del Perú, de la comisaría de Nasca, ejecutaron un operativo dirigido a combatir la micro comercialización de drogas en la provincia, logrando la intervención de un presunto distribuidor.

Operativo antidrogas

La acción se realizó como parte de las medidas permanentes que la PNP desarrolla para frenar el avance del tráfico ilícito en zonas críticas del distrito, donde vecinos han reportado el incremento de actividades vinculadas al menudeo de estupefacientes.

La intervención ocurrió cerca de las 10 de la noche del 16 de noviembre, cuando los agentes identificaron a José Carlos Jara Cusi, de 26 años, deambulando en actitud sospechosa. Durante el registro personal, la Policía encontró envoltorios con sustancias ilícitas, presuntamente listas para su comercialización. Esta evidencia reforzaría su vinculación con actividades de distribución al menudeo, modalidad que afecta especialmente a jóvenes y menores de edad del sector.

Tras su detención, el individuo fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley, mientras los agentes informaron que la investigación permitirá determinar si existe una red detrás del detenido.

