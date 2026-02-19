Un hombre de 42 años fue detenido durante el operativo “Amanecer Seguro 2026”, ejecutado la madrugada del 18 de febrero en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Ketes de drogas

La intervención, realizada entre las 5:00 y 6:30 a.m. por personal policial de la jurisdicción, permitió la detención de Julián Moisés Chirinos Calla (42), alias “Pedro Picapiedra”, por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas, así como por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad.

Durante el operativo se incautaron veinte (20) envoltorios tipo “kete” que contenían en su interior una sustancia parduzca pulverulenta, que sería pasta básica de cocaína. Asimismo, se decomisó un equipo móvil marca Redmi 13C color negro y dinero en efectivo.

En la intervención también fue retenido un vehículo menor sin placa de rodaje, marca Bajaj, color azul y negro, que habría sido utilizado por el intervenido.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley y las pruebas respectivas que permitan determinar la naturaleza de la sustancia incautada y su situación legal.

