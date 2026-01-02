se registró esta tarde en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica, según el reporte del

Segundo temblor

El movimiento sísmico ocurrió a las 6:60 de la tarde, con una profundidad de 29 kilómetros, y su epicentro se ubicó a 75 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Las coordenadas precisas del sismo fueron -15.29 de latitud y -76.04 de longitud.

De acuerdo con la evaluación preliminar del IGP, la intensidad del sismo en San Juan de Marcona fue de nivel II a III en la escala de Mercalli, lo que corresponde a una percepción débil a ligera por la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas a causa del sismo. Las autoridades locales instan a la población a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante movimientos sísmicos.

Cabe señalar que hoy 1 de enero, también se registró el primer sismo en Marcona. Ocurrió a las 05:20 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4.4, con una profundidad de 32 kilómetros.

