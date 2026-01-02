Un sismo de magnitud 4.5 se registró esta tarde en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Segundo temblor

El movimiento sísmico ocurrió a las 6:60 de la tarde, con una profundidad de 29 kilómetros, y su epicentro se ubicó a 75 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Las coordenadas precisas del sismo fueron -15.29 de latitud y -76.04 de longitud.

De acuerdo con la evaluación preliminar del IGP, la intensidad del sismo en San Juan de Marcona fue de nivel II a III en la escala de Mercalli, lo que corresponde a una percepción débil a ligera por la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas a causa del sismo. Las autoridades locales instan a la población a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante movimientos sísmicos.

Cabe señalar que hoy 1 de enero, también se registró el primer sismo en Marcona. Ocurrió a las 05:20 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4.4, con una profundidad de 32 kilómetros.

