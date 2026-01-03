Indignación y pedido de justicia marcaron los últimos días en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, luego del asesinato de un trabajador de construcción civil ocurrido la noche del 31 de diciembre, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Daniel Sullcaray Paredes, de 29 años, natural de Chanchamayo, quien había llegado a Marcona meses atrás para laborar en la obra del nuevo Hospital EsSalud. El ataque se registró alrededor de las 7:45 de la noche en el sector La Esmeralda–Bellavista, cerca del inmueble donde residía.

De acuerdo con las primeras diligencias y testimonios recogidos por las autoridades, el hecho se habría originado tras una discusión con un vecino. Luego del altercado, el presunto agresor se retiró del lugar, pero minutos después habría regresado y atacado a Sullcaray directamente en el pecho con un arma blanca, provocándole heridas que le causaron la muerte.

La Policía Nacional detuvo como principal sospechoso a Brian Harold Villegas Tapia, quien permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones. El caso está a cargo de la fiscal Evelyn Patricia Huamaní Bautista, quien confirmó que la escena del crimen fue asegurada y que las diligencias se realizan bajo reserva.

“La investigación está en curso, hemos dispuesto el cierre de la escena para evitar su contaminación y se están recabando los elementos necesarios para esclarecer los hechos”, señaló la representante del Ministerio Público.

Familiares del trabajador llegaron desde Junín y expresaron su dolor y rechazo ante lo ocurrido. Marilena Azucarén, tía de la víctima, indicó que Daniel no tenía antecedentes policiales ni judiciales y que era el principal sustento económico de su familia. Señaló además que deja en la orfandad a un menor de 10 años, así como a una madre enferma y familiares adultos mayores que dependían de él.

“Exigimos que este crimen no quede impune. Mi sobrino era un joven trabajador, no merecía morir de esta manera”, manifestó, solicitando además que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, las cuales podrían haber registrado el ataque.

“Lo han asesinado solo por orinar en la pared, esa no es la justificación para que lo maten. Ahora deja a su menor hijo de 10 años en la orfandad, él trabajaba duro para su hijo, hasta 12 horas al día, él no tiene ninguna denuncia, era un muchacho muy trabajador que también apoyaba a su madre y a sus abuelos”, añadió la tía de la víctima.

El Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para sustentar su requerimiento de prisión preventiva contra el detenido, pedido que deberá ser evaluado en audiencia por un juez especializado. La decisión judicial definirá la situación legal del principal investigado en este caso que ha generado profunda conmoción en Marcona.

VIDEO RECOMENDADO