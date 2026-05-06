Una familia de la provincia de Nasca atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de un menor identificado como Diego Chavarría Medina, quien había sido trasladado a Argentina con la esperanza de recibir tratamiento médico.

Piden apoyo

Según informaron sus familiares, el niño falleció lejos de su ciudad natal, lo que ha generado una urgente necesidad económica para poder repatriar sus restos y brindarle sepultura en su tierra de origen. El traslado tendría un costo superior a los 15,000 soles, monto que la familia no puede cubrir por cuenta propia.

Desde Argentina, los padres del menor han hecho un llamado público a la solidaridad de la población, empresas y personas que deseen colaborar con cualquier tipo de aporte económico que permita reunir el dinero necesario.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través de transferencias mediante Yape o Plin al número 956 253 474, a nombre de Maira Medina.

Familiares, amigos y allegados vienen difundiendo el caso con la esperanza de lograr el apoyo suficiente para que el cuerpo del menor pueda retornar a Nasca y recibir cristiana sepultura.

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