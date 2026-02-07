Un lamentable suceso enluta a la provincia de Nasca tras el hallazgo sin vida de una joven pareja al interior de una vivienda ubicada cerca a los acueductos de Ocongalla.

Tragedia en la zona

Las víctimas fueron identificadas como María Elizabeth Guerra Quispe, de 20 años, y Juan Gustavo Huamán Motta, de 23, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana del viernes 6 de febrero, generando gran dolor entre familiares y amigos.

De acuerdo con la información preliminar, ambos jóvenes habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono, luego de permanecer dormidos en un ambiente completamente cerrado donde se encontraba encendido un motor de energía. Las primeras diligencias indican que el lugar funcionaba como un almacén y no contaba con ventilación adecuada.

Según testimonios recogidos en la zona de la tragedia, el joven Juan Gustavo solía pernoctar ocasionalmente en el lugar, debido a labores de vigilancia, y generalmente dormía en su vehículo sin encender ningún motor. Sin embargo, la noche previa al hallazgo, habría acudido junto a su pareja, permaneciendo ambos dentro del ambiente cerrado.

Familiares señalaron que en reiteradas ocasiones se le advirtió al joven que no encendiera el motor dentro del recinto, debido al peligro que representaba la acumulación de gases tóxicos. Pese a ello, por causas que aún son materia de investigación, el equipo habría sido encendido durante la madrugada.

El hallazgo de los cuerpos se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando los familiares notaron que no respondían a los llamados. Al ingresar al ambiente, encontraron a ambos jóvenes inconscientes, dando aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes del Ministerio Público y personal de criminalística, quienes procedieron a acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias exactas del repentino fallecimiento.

Vecinos del sector Acueductos de Ocongalla expresaron su profunda tristeza por lo ocurrido, señalando que se trata de una tragedia que ha golpeado duramente a toda la población. “Eran jóvenes, con toda una vida por delante”, manifestaron entre lágrimas.

Los cuerpos permanecieron varias horas en el lugar, a la espera de la disposición fiscal para el levantamiento e internamiento en la morgue de Nasca, donde se realizarán los exámenes forenses que permitan confirmar oficialmente la causa de la muerte.

Finalmente, la Policía exhortó a la población a evitar el uso de motores, generadores u otros equipos que emitan gases tóxicos en ambientes cerrados, recordando que el monóxido de carbono es altamente peligroso y puede provocar la muerte en pocos minutos, como habría ocurrido en este lamentable caso que enluta a dos familias.

