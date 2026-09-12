Un incendio registrado en el sector de Tierras Blancas, en la provincia de Nasca, dejó a tres familias damnificadas y con importantes pérdidas materiales. El fuego afectó varios ambientes de un inmueble de tres niveles, donde quedaron destruidos muebles, camas, electrodomésticos, ropa y otros bienes.

Devastador fuego

Una de las afectadas relató que se encontraba descansando cuando fue alertada por su hermano sobre el incendio. Al salir de la vivienda, las llamas ya habían alcanzado parte de los ambientes, por lo que solo pudo retirar algunos objetos personales antes de ponerse a salvo.

Vecinos de la zona y comerciantes del mercado cercano acudieron para ayudar a contener la emergencia mientras llegaban los bomberos. De acuerdo con el testimonio de los damnificados, integrantes de la Policía también colaboraron durante los primeros momentos de la emergencia.

Las dos compañías de bomberos que acudieron al lugar lograron controlar el incendio. Según la versión recogida durante la cobertura, el fuego se habría iniciado en el primer piso y estaría relacionado con una cocina que habría quedado encendida.

Tras el incendio, los ambientes quedaron cubiertos de hollín y cenizas. Las familias reportaron la pérdida de camas, televisores, refrigeradora, cocina, ropa, muebles y otros bienes acumulados durante años.

Una de las damnificadas contó que había trabajado durante años para adquirir sus pertenencias y que incluso había realizado mejoras en su habitación antes del incendio. Ahora, junto con sus familiares, busca recuperar las condiciones mínimas para volver a ocupar el inmueble.

El lugar también quedó sin servicio eléctrico y requiere trabajos de limpieza, reparación de instalaciones, lijado y pintura antes de que pueda ser nuevamente habitable.

Ante esta situación, familiares, vecinos y personas cercanas organizaron una pollada pro ayuda, con el objetivo de recaudar recursos para atender las necesidades más urgentes de las tres familias.

La campaña contempla la venta de polladas y la recepción de donaciones. Los organizadores indicaron que se puede colaborar con dinero, pollos, alimentos u otros insumos necesarios para la actividad.

Pueden apoyar mediante Yape al 966 689 442, a nombre de Valeria Bardales. Pedidos de polladas al 902 255 082.

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