Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo 1 de noviembre terminó con la muerte de un joven motociclista en el sector de Portachuelo, provincia de Nasca. La víctima fue identificada como Wilber Smith Quiroz Huamani, de 21 años, quien perdió la vida luego de protagonizar una colisión con una camioneta en la carretera Panamericana Sur.

Muerte violenta

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 455 de la mencionada vía, donde, por circunstancias que todavía son materia de investigación, una motocicleta de marca Yamaha, de color rojo, en la que se desplazaba el joven, habría impactado contra una camioneta blanca.

Producto del fuerte choque, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre la superficie de la carretera, sufriendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte. El accidente generó consternación por la corta edad de la víctima.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para realizar las investigaciones y determinar cómo se produjo el fatal accidente, así como establecer las responsabilidades del caso.

Posteriormente, los restos de Wilber Smith Quiroz Huamani fueron velados en el fundo San Gabriel, ubicado en Pajonal Bajo, sector Micaela Bastidas.

EL DATO: En el año 2026, van 95 muertes violentas por accidentes de tránsito en la región Ica, según el Sinadef del Ministerio de Salud.

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