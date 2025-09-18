Cinco personas fueron detenidas durante un operativo policial en el sector de Santa Rosa – Buena Fe, provincia de Nasca. Según las autoridades, los sujetos integrarían la presunta banda criminal conocida como “Los Terribles de Buena Fe” y estarían involucrados en delitos como tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y asociación criminal.

Arma y municiones

La intervención fue realizada por efectivos de la Comisaría de Nasca en coordinación con unidades especializadas como la DIVINCRI Ica, DEPINCRI Ica y AREINCRI Nasca. El operativo, permitió el ingreso a un predio donde se hallaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Erick Pool Orihuela Arestegui (32), Alan Muñoz Ocampo (33), Antoni Joaquín Burga Orihuela (30), Claudio Raúl Chávez Figueroa (32) y Yosil Nelly Apayco Medina (30). Todos ellos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Durante el allanamiento se incautó una pistola marca Taurus, 18 municiones, cargadores, varios teléfonos celulares, vehículos, balanzas digitales y materiales comúnmente usados para la micro comercialización de drogas, como coladores metálicos, bolsas tipo chupetera y dinero en efectivo. También se hallaron sustancias ilegales, entre ellas pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana.

VIDEO RECOMENDADO