La señal de televisión pública en zonas rurales del distrito de Changuillo, en la provincia de Nasca, ha sido optimizada tras trabajos técnicos realizados en el sistema de transmisión del Centro de Producción y Acceso a Contenidos (CPACC).

Mantenimiento integral

Las labores estuvieron a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, que intervino en la localidad de San Javier, así como en sectores cercanos, con el objetivo de mejorar la calidad de la señal de televisión y radio nacional.

Entre las principales acciones ejecutadas se encuentra la migración del sistema de transmisión de banda C (analógica) a banda Ku (digital), lo que permite una mejor recepción y mayor estabilidad en la señal. Asimismo, se realizó la instalación y calibración de una antena parabólica, la implementación de un receptor satelital y el mantenimiento integral de los equipos técnicos.

Según información oficial, estas mejoras beneficiarán directamente a una población aproximada de 600 habitantes, quienes ahora podrán acceder a contenidos informativos, educativos y culturales con mayor claridad.

“Antes la señal era inestable y en ocasiones no se veía nada. Ahora la imagen es mucho más clara”, comentó un poblador de la zona tras la culminación de los trabajos.

Las autoridades regionales indicaron que este tipo de intervenciones busca reducir la brecha de acceso a la información en sectores alejados, donde la conectividad aún presenta limitaciones.

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