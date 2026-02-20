Un motociclista perdió la vida la tarde del 18 de febrero de 2026 tras ser aplastado por un camión volquete en el distrito de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. El hecho ha generado indignación entre los vecinos, quienes cuestionan la ausencia de un fiscal en la escena del accidente y piden que el Ministerio Público cuente con una oficina permanente en la localidad.

Muerte violenta

De acuerdo con el acta de intervención policial, el accidente se registró alrededor de las 4:40 p.m., luego de que la comisaría de Marcona recibiera una llamada alertando sobre un siniestro en el AA.HH. Categoría C, en una vía de grava y piedras camino al sector Cerro Colorado, a la altura del basural.

En el lugar, los agentes hallaron un camión volquete marca HOWO, color azul/gris, de placa BYT-748, que transportaba material de desmonte y se encontraba con el motor apagado. A unos dos metros de la llanta posterior izquierda del vehículo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en posición decúbito dorsal, con aplastamiento en el cráneo. También se observaron restos de masa encefálica y manchas de sangre en la calzada.

A pocos metros se encontraba una motocicleta lineal marca Wanxin, modelo Cross, color rojo y negro, sin placa de rodaje, volcada sobre la vía.

La víctima mortal fue identificada como Juan Ortiz Panchillo, de 47 años. En el lugar también se encontraba su conviviente, Cecilia Martínez Carlos (49), quien fue trasladada a la posta médica del distrito con diagnóstico de contusión en el muslo derecho.

El conductor del volquete, identificado como Iván Flores Acuña (41), manifestó a la Policía que se dirigía hacia el sector Cerro Colorado para descargar desmonte cuando observó que la motocicleta circulaba en sentido contrario. Señaló que sintió un impacto en la parte posterior izquierda del vehículo y, al descender, encontró al motociclista tendido en la carretera.

El conductor fue detenido por su presunta implicancia en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud —homicidio culposo con consecuencia fatal por accidente de tránsito— y trasladado junto con los vehículos involucrados a la comisaría de Marcona, quedando a disposición de la sección de Tránsito. Según el parte policial, no presentó tarjeta de identificación vehicular ni SOAT al momento de la intervención, solo su licencia de conducir.

