Una mototaxi fue incendiada alrededor de las 3:00 de la madrugada del último viernes en la zona de Micaela Bastidas, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca. El fuego causó graves daños en la unidad, que se encontraba estacionada frente a una vivienda, y el humo también afectó parte del inmueble.

Unidad calcinada

Edinson Garfias, propietario del vehículo, declaró que alquilaba la mototaxi a un joven que la utilizaba para trabajar. Aseguró que desconocía quién había provocado el incendio y negó mantener problemas con otras personas. Tras lo ocurrido, pidió que se identificara al responsable y se esclarecieran los daños ocasionados.

El joven que alquilaba la unidad, identificado como Cristian Aquino Vilca, señaló a dos personas con las que, según su versión, había mantenido enfrentamientos anteriores. También afirmó que había sufrido agresiones y amenazas, y sostuvo que había acudido previamente a las autoridades para denunciar esos hechos.

La madre del joven pidió que se investigara el caso y expresó su preocupación porque la mototaxi constituía una fuente de ingresos para su hijo. Además, solicitó que se revisaran las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para obtener imágenes que ayudaran a esclarecer lo sucedido.

Tras los señalamientos, Jeremy y Anderson Meneses acudieron junto con su madre y negaron haber participado en la quema del vehículo. Ambos afirmaron que podían aportar información para respaldar sus versiones sobre dónde se encontraban durante la madrugada y anunciaron que evaluarían acciones legales frente a las acusaciones.

Durante su descargo, Anderson reconoció que había mantenido conflictos anteriores con Cristian, aunque negó cualquier responsabilidad en el incendio. Su madre también rechazó las acusaciones contra sus hijos y pidió que el caso se investigara sobre la base de pruebas. Las versiones de ambas partes quedaron pendientes de verificación.

El hecho quedó sujeto a las investigaciones correspondientes para determinar cómo se originó el fuego e identificar a los responsables. La revisión de posibles grabaciones de videovigilancia y la recopilación de testimonios podían contribuir al esclarecimiento del caso, pues hasta ese momento no se había establecido oficialmente quién había provocado el incendio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO