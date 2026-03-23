Un acto de crueldad contra un animal doméstico quedó registrado en cámaras de seguridad en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Captado en video

En la zona una mujer fue captada lanzando desde un segundo piso a “Milo”, un gatito de apenas cinco meses de edad. El hecho ocurrió la noche del sábado 21 de marzo, alrededor de las 10:00 de la noche, poniendo en grave riesgo la vida del pequeño animal.

Las imágenes muestran el fuerte impacto sufrido por el felino, quien además quedó expuesto al peligro de ser atropellado por vehículos que circulaban por la zona.

Ante lo ocurrido, el propietario del animal anunció que evalúa presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú, en el marco de la Ley 30407 y el artículo 206°-A del Código Penal, que sancionan el maltrato animal.

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