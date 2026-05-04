La Contraloría General de la República advirtió una serie de situaciones adversas en la ejecución del proyecto “Mejoramiento integral de los servicios educativos en la Institución Educativa Ricardo Palma”, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

La obra, valorizada en S/ 44’252,078.70, se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Marcona y presenta observaciones que podrían afectar su calidad, durabilidad y adecuada culminación.

Múltiples deficiencias

De acuerdo con el informe, uno de los principales problemas detectados es la presencia de fisuras y grietas en las losas aligeradas de los bloques 14 y 4. A ello se suma la aplicación inadecuada de procedimientos de reparación, lo que incrementa el riesgo de comprometer la resistencia estructural y la vida útil de la infraestructura. Estas deficiencias, de no ser corregidas oportunamente, podrían derivar en daños mayores a mediano o largo plazo.

Asimismo, se identificó que el almacenamiento de materiales e insumos utilizados en el concreto armado no se viene realizando conforme a la normativa vigente ni a las especificaciones establecidas en el expediente técnico. Esta situación podría generar el deterioro prematuro de los materiales, afectando directamente la calidad de las estructuras y reduciendo la durabilidad de la obra en su conjunto.

Otro aspecto crítico señalado por la Contraloría es la ejecución de trabajos sin considerar lo dispuesto en el expediente técnico. Esta práctica no solo afecta la calidad de los trabajos ejecutados, sino que también podría comprometer seriamente la funcionalidad y sostenibilidad del proyecto educativo, cuya finalidad es mejorar las condiciones de enseñanza para la población estudiantil de la zona.

En materia de seguridad laboral, el informe advierte que se vienen realizando trabajos sin el uso adecuado de implementos de seguridad por parte del personal en obra. Esta omisión representa un riesgo directo para la salud e integridad física de los trabajadores, además de exponer al contratista a la aplicación de penalidades conforme a la normativa vigente.

La Contraloría también alertó sobre la acumulación de material de desmonte y residuos de construcción dentro del área de trabajo sin la debida delimitación ni señalización. Esta situación podría generar impactos negativos en el ambiente, así como riesgos adicionales para los trabajadores, quienes podrían verse expuestos a accidentes por la falta de orden y control en el espacio de obra.

Finalmente, uno de los puntos más preocupantes es que la ejecución del proyecto se viene realizando sin contar con un servicio de supervisión contratado. En su lugar, se ha designado a un inspector que, además, desempeña funciones directivas dentro de la entidad edil. Esta dualidad de funciones limita la independencia y el adecuado control técnico de la obra, lo que podría afectar el cumplimiento de las condiciones contractuales, así como generar retrasos en la ejecución y en la futura puesta en operación del proyecto.

Todas estas situaciones adversas han sido comunicadas al alcalde del Municipio de Marcona, Joel Rosales, con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas.

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