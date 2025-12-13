La provincia de Nasca, se encuentra conmocionada tras el ataque criminal contra Katherine Adamary Arana Alayo (27), quien terminó con graves cortes en el rostro luego de ser atacada con una gillette por su expareja, Félix Elías Maldonado Cárdenas, actualmente investigado por el presunto delito de tentativa de feminicidio. La familia denuncia que, pese a la contundencia de las pruebas, el agresor estaría próximo a recuperar su libertad.

Tentativa de feminicidio

El delito ocurrió en el restobar Las Pencas, situado en el sector Los Espinales, en el cercado de Nasca. De acuerdo con el documento policial, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando el investigado repentinamente extrajo un objeto cortante.

En la declaración incluida en el parte oficial se señala textualmente: “A las 2.20 de la tarde el individuo estaba libando licor con la agraviada, hasta que en un instante el investigado ingresa su mano derecha a su bolsillo derecho delantero y saca un objeto cortante ‘gillette’ y con la mano izquierda coge a la agraviada, se abalanza contra ella y le realiza diversos cortes en el rostro con la mano que portaba el gillette; luego de ello se da a la fuga”.

El ataque dejó a la mujer en un charco de sangre y con lesiones punzocortantes de regular tamaño en el lado izquierdo del rostro, según el diagnóstico médico que confirma trauma facial y heridas cortantes profundas. El sujeto posteriormente fue detenido por la policía (presentaba signos de ebriedad y la ropa manchada con sangre de la víctima).

Las imágenes de seguridad muestran el instante en que el agresor toma fuertemente del cabello a la joven y la ataca con el objeto cortante en pleno rostro, antes de huir rápidamente del lugar. Todo el material audiovisual ya forma parte del expediente.

Aunque la víctima presenta el rostro desfigurado, los familiares cuestionan la calificación del médico legista, que —según afirman— “minimiza” la gravedad de las heridas. Ayer realizaron una protesta realizadas en los exteriores de la Comisaría Sectorial Nasca, la madre de la joven declaró con indignación:

“Él tiene que pagar lo que ha hecho. Es una tentativa de feminicidio, le han desfigurado el rostro a mi hija de 27 años. Exijo que se le castigue. Si lo dejan libre, yo lo mato, no me importa irme presa. No sé qué están esperando, ¿qué mate a mi hija? Todo porque simplemente mi hija dijo no y decidió cortar la relación”, indicó la madre de la víctima.

La hermana de Katherine también expresó su indignación. “Los jueces tienen que castigar a este maldito. Tiene que pagar por lo que le ha hecho. En el médico legista han puesto que la gravedad de su cara tiene 8 puntos y para que sea tentativa de feminicidio debe ser 10. Ese sujeto le ha desgraciado la vida a mi hermana. La defensa dice que solo son lesiones leves, que no son profundas y no configuran delito. Exigimos que lo envíen a la cárcel”, enfatizó.

Asimismo, se denunció que el proceso viene siendo dilatado: “Esta es la tercera vez que suspenden la audiencia. Mi hermana vino de Chincha por trabajo y no tiene recursos para operarse el rostro. Si lo dejan libre, ese hombre puede tomar venganza, buscarla y matarla”.

En tanto, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca solicitó prisión preventiva contra Félix Elías Maldonado Cárdenas de 27 años, investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves por violencia contra las mujeres, en agravio de su expareja. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del local.

