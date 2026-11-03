La Contraloría General de la República identificó seis situaciones adversas durante la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado que desarrolla la Municipalidad Provincial de Nasca para beneficiar a diversos asentamientos humanos y sectores urbanos de la provincia.

Control en obra

Las observaciones comprenden ausencia de personal de supervisión, participación de profesionales sin la acreditación requerida, inconsistencias en los plazos, deficiencias en la revisión de valorizaciones y paralización de componentes esenciales del proyecto.

Los hallazgos están contenidos en el Informe de Hito de Control N.° 021-2026-OCI/0407-SCC, correspondiente al tercer hito de control, que evaluó el estado situacional de la obra durante octubre de 2026. La inspección física se realizó el 22 de octubre y la evaluación comprendió el periodo del 21 al 26 del mismo mes. El documento fue emitido el 28 de octubre de 2026 por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Nasca.

Uno de los principales aspectos advertidos corresponde al retraso en la ejecución. Según el cuadro de avance incluido en el informe, la obra registraba un 73,99 % de avance físico ejecutado, cuando debía alcanzar el 96,83 % de acuerdo con la programación acumulada. Esto representa una diferencia de 22,84 puntos porcentuales. El proyecto tenía un plazo contractual inicial de 300 días calendario y una fecha de culminación prevista para el 14 de junio de 2026, posteriormente modificada mediante ampliaciones de plazo.

La obra cuenta con un valor referencial de S/18 millones 624 mil 481,29 y un contrato de ejecución de S/16 millones 762 mil 033,17, suscrito el 26 de junio de 2025 con el Consorcio Yucatán, integrado por Nazca Contratistas Generales S.A.C., con una participación del 70 %, y Consultora QR S.A., con el 30 %. Los trabajos contemplan la instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Ampliación Buena Fe Alto, Los Ángeles, Buenavista, Santa Rosa de Lima de Buena Fe, Las Palmeras, Ampliación Rural Cajuca y UPIS Nueva Esperanza de Cajuca.

Entre los componentes proyectados figuran dos pozos tubulares de 70 metros de profundidad, ubicados en Cajuca 4 y Cantalloc; dos reservorios elevados de 300 y 500 metros cúbicos; líneas de impulsión y redes de distribución de agua. También se contempla la instalación de aproximadamente 4,89 kilómetros de redes colectoras de alcantarillado, 109 buzones, seis buzonetas y nuevas conexiones domiciliarias. El proyecto incluye 817 conexiones de agua potable y 637 conexiones domiciliarias de alcantarillado, además de otras conexiones no domiciliarias y renovaciones.

La primera situación adversa está relacionada con la ausencia del personal de supervisión durante la inspección del 22 de octubre. La comisión de control constató que no se encontraban en la obra los profesionales del Consorcio San Martín, encargado de la supervisión, entre ellos el personal responsable del control de calidad, seguridad, medio ambiente y otras especialidades. Para la Contraloría, esta ausencia podría limitar el seguimiento técnico de los trabajos, dificultar la detección oportuna de deficiencias constructivas y afectar la calidad del sistema de saneamiento.

Otra observación corresponde a la participación de un bachiller en Ingeniería Civil como asistente de obra y a la falta de acreditación de la cantidad de profesionales exigida. Durante la visita se identificó a Jorge Ricardo Arquiñego Huamán desempeñando dicha función, pese a que la estructura de gastos del expediente técnico contemplaba la participación de dos ingenieros asistentes de obra. La consulta realizada en el registro de grados académicos de Sunedu confirmó que tenía el grado de bachiller, sin que en dicha consulta apareciera un título profesional registrado. La Contraloría advirtió que esta situación podría afectar el control técnico de los trabajos.

La tercera situación adversa está referida a las inconsistencias en la determinación del plazo vigente de ejecución y a la falta de sustento formal de las ampliaciones. El informe señala que, pese a que el plazo actualizado consideraba como fecha de culminación el 14 de octubre de 2026, durante la inspección del 22 de octubre los trabajos continuaban ejecutándose sin contar con resoluciones vigentes que formalizaran las ampliaciones correspondientes.

Asimismo, se cuestionó la intervención de un funcionario municipal en la revisión técnica de la valorización N.° 14, correspondiente a septiembre de 2026, por un importe de S/ 151 mil 452,00, incluido el IGV. El informe señala que Fernando Roberto Contreras Martínez, quien suscribió el documento como ingeniero civil y asistente técnico administrativo, tenía registrado en Sunedu únicamente el grado de bachiller en Ingeniería Civil. La Contraloría advirtió que la revisión de metrados, avances físicos y valorizaciones constituye una actividad de control técnico especializado, por lo que la falta de acreditación profesional podría comprometer la confiabilidad del trámite de pago.

Una de las observaciones de mayor alcance está relacionada con la paralización de tres componentes esenciales del proyecto. En el pozo de agua de Cajuca, cuya perforación estaba proyectada hasta los 70 metros, no se habría alcanzado el caudal de explotación esperado de 7,920 litros por segundo, por lo que la entidad evaluaba una perforación a mayor profundidad y la ejecución de prestaciones adicionales. También se encontró paralizada e inconclusa la línea de impulsión de agua potable de Cantalloc, de 2 320 metros, debido a que la municipalidad no había gestionado oportunamente ante Provías Nacional la autorización para utilizar el derecho de vía. A ello se suma la falta de ejecución de trabajos en los sectores Ampliación Cajuca Rural y UPIS Nueva Esperanza de Cajuca, debido a que estaba pendiente la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico por parte del Ministerio de Cultura.

La sexta situación adversa corresponde a las condiciones del acero de refuerzo en el pozo de Cantalloc. Durante la inspección, la Contraloría observó que las armaduras presentaban signos de oxidación y restos de concreto endurecido adheridos a las barras, debido a su exposición a la intemperie. El órgano de control advirtió que, si estos residuos permanecen al momento de colocar el concreto, podrían reducir la adherencia entre ambos materiales y afectar la calidad de los elementos estructurales. El informe precisa que la presencia visible de óxido no determina por sí sola el rechazo del acero, pero requiere verificar las condiciones de limpieza y cumplimiento de la norma técnica correspondiente.

Finalmente, la Contraloría concluyó que las seis situaciones identificadas podrían afectar la continuidad de los trabajos, el cumplimiento de los objetivos y la puesta en funcionamiento del proyecto de saneamiento. Por ello, recomendó comunicar los hallazgos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, Jorge Bravo Quispe, para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. La entidad deberá informar al órgano de control, en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción del informe, las acciones adoptadas o por implementar.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO