En el marco de las acciones permanentes de control y prevención del delito, efectivos de la Comisaría PNP Marcona ejecutaron un operativo estratégico de intervención a personas extranjeras, obteniendo resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

Recuperan motocicleta

El 27 de enero de 2026, aproximadamente a las 10:00 de la noche, el personal policial intervino y detuvo a Edgard Santiago Eraso Sánchez de 30 años, de nacionalidad colombiana, quien fue intervenido en flagrancia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en las modalidades de hurto agravado y receptación.

Durante la verificación de identidad, se constató que el intervenido registra requisitoria vigente por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, además de antecedentes por delitos contra el patrimonio y actos contra el pudor.

Asimismo, como resultado del operativo, se logró la recuperación de una motocicleta color blanco, marca Nexus, con placa de rodaje N.º 6526-AY, la cual se encontraba vinculada al hecho investigado.

El detenido, junto al vehículo recuperado, fue puesto a disposición de la unidad especializada correspondiente, en coordinación con el Ministerio Público, para las diligencias conforme a ley.

