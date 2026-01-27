Un operativo ejecutado por el Área de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú permitió la detención en flagrancia de cuatro personas por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos. La intervención se realizó la madrugada del domingo 26 de enero de 2026, en la provincia de Nasca.

Riesgo público

La acción policial se desarrolló alrededor de las 00:30 de la madrugada, en el sector Chauchilla, a la altura del kilómetro 472 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Chauchilla – Vista Alegre – Nasca. Durante el operativo, los agentes lograron reducir y detener a los ocupantes de un vehículo, quienes no pudieron justificar la posesión del material hallado.

Los detenidos fueron identificados como Jefferson Mejía Vásquez (29), Magno Tello Laura (55), Milvia Laura Muñoa (53) y Mijael Mancha Gutiérrez (24), quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Ilegales”.

En la intervención, la Policía incautó 46 cartuchos de Emulnor 5000 (7/8), una cajita con 100 detonantes para mecha marca FAMESA y tres teléfonos celulares, material que representa un grave riesgo para la seguridad pública. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal de los intervenidos y el destino final de los explosivos decomisados.

