Momentos de tensión y angustia se vivieron en el sector Socos, en la provincia de Nasca, tras el colapso de un socavón que dejó a un trabajador atrapado bajo tierra durante más de 48 horas. La operación de rescate culminó con éxito la madrugada del jueves 29 de enero, cuando Héctor García Guerra, de 44 años, fue extraído con vida.

Rescate en la zona

El accidente ocurrió mientras tres mineros artesanales realizaban sus labores en la mina. De manera repentina, un desprendimiento de rocas y tierra bloqueó la salida del socavón. Mientras que dos de los trabajadores lograron escapar ilesos, García quedó atrapado, imposibilitado de salir por sus propios medios.

Ante la desesperación, familiares y vecinos alertaron a las autoridades, quienes activaron de inmediato el operativo de rescate. La Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Rescate Ica, llegó al lugar con equipo especializado, mientras que la Municipalidad Provincial de Nasca brindó apoyo logístico. Pobladores locales y compañeros mineros también se sumaron a las labores de remoción de escombros, formando un equipo coordinado que trabajó sin descanso durante la noche.

“Fue una operación muy difícil, por las condiciones inestables del terreno y la falta de oxígeno dentro del socavón, pero gracias a la coordinación con la población y la Policía pudimos lograr el rescate con vida”, señaló uno de los rescatistas presentes en la zona.

Finalmente, a las 05:20 de la mañana, los rescatistas lograron hacer contacto físico con García. Entre aplausos y lágrimas de alivio, el minero fue extraído del socavón. A pesar del tiempo prolongado bajo tierra, se encontraba consciente y fue trasladado de inmediato a un centro de salud en Nasca, donde fue estabilizado y sometido a una revisión médica completa para descartar lesiones internas.

Héctor García Guerra permanece internado en el hospital de Nasca, recibiendo atención especializada y recuperación supervisada.

Este incidente pone en evidencia la peligrosidad de la minería artesanal y la importancia de reforzar las medidas de seguridad y supervisión en los socavones de la región.

