En un operativo inopinado, la Municipalidad Distrital de Marcona detectó graves irregularidades en el manejo de residuos peligrosos en varios establecimientos farmacéuticos.

Fiscalización sanitaria

La intervención estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización y Administración Tributaria, en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y el Centro de Salud José Paseta Bar, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas de salubridad y seguridad ambiental.

Durante el operativo, dos farmacias fueron sancionadas tras comprobarse que no cumplían con el tratamiento adecuado de los desechos biocontaminados, poniendo en riesgo la salud pública y el entorno. Además, una tercera farmacia, ubicada en la zona de La Esmeralda, fue multada por obstaculizar la labor de fiscalización, negándose a colaborar con las autoridades.

Estas acciones forman parte del plan de fiscalización permanente que ejecuta la comuna marconense, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, promover el manejo responsable de desechos y salvaguardar la salud de los vecinos del distrito.

